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В Сосногорске окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Свердловской области. Мужчина обвиняется в нападении на женщину, работающей водителем такси, и попытке её изнасилования.

Согласно информации следствия, инцидент произошёл в декабре 2019 года. Женщина приехала на вызов такси поблизости от переезда станции Пожня. 41-летний мужчина, увидев, что водителем является женщина, начал к ней приставать. Он избил женщину, забрал у неё телефон, и, угрожая убийством, начал принуждать её к сексу.

Происходящее заметил прохожий, спугнувший злоумышленника. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В скором времени подозреваемый был задержан.

Отмечается, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление, он освободился в 2018 году.

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