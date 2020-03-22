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Олег Блохин, военный корреспондент из РФ, продемонстрировал на своем Telegram-канале мины, замаскированные террористами под обычные камни.

Согласно словам журналиста, понять, что перед тобой лежит мина можно лишь по выступающим проводам или запалам. Однако зачастую всех этих элементов не видно, поэтому взрывное устройство вполне можно принять за простой булыжник. Блохин также показал вырытые боевиками пещеры, расположенные в окрестностях Кафр-Набаля. Именно в них были найдены самодельные бомбы.

Военкор отмечает, что данная пещера располагалась рядом с военными позициями. В ней они осуществляли подготовку к проведению боевых действий и пережидали авиаудары. Блохин также предположил, что пещера использовалась террористами в качестве зоны отдыха.

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