В Екатеринбурге был подтверждён коронавирус у ещё троих пациентов.

Как сообщается, в больницу №40 были доставлены четыре человека, у которых подозревалась коронавирусная инфекция. Из них у троих диагноз был официально подтверждён. Уточняется, что все трое прибыли из Европы.

Отмечается, что пациенты не входят в группу риска, им нет 40 лет, хотя точный пол и возраст не сообщаются. В настоящее время состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное, все они находятся в больнице №40.

Таким образом, в Свердловской области коронавирус был подтверждён уже у девяти человек, что ставит регион на четвёртое место по заболеваемости. В Москве был выявлен 131 случай заболевания коронавирусом, в Московской области – 18, и в Санкт-Петербурге – 14 случаев заболевания. Также 9 пациентов с коронавирусом находятся в Самарской области.