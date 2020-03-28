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В Алтайском крае был вынесен приговор 47-летнему местному жителю, работающему конюхом.

Мужчина обвиняется в развращении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщается, на детской площадке неподалёку от конюшни он познакомился с 9-летней девочкой, и предложил покатать её на лошади. После этого он подарил ей бижутерию, и в итоге сумел завоевать её дружбу.

Затем мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Спустя некоторое время он познакомился с 8-летней сестрой потерпевшей, и надругался уже над ней.

Во время расследования выяснилось, что педофил уже имеет непогашенную судимость за аналогичные преступления против детей. Свою вину он полностью признал. Суд назначил обвиняемому 16 лет заключения в колонии особого режима под наблюдением психиатра.

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