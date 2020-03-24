В соцсети «Твиттер» был размещен видеоролик, на котором показано использование снарядов «Краснополь», управляемых с помощью беспилотников, оснащенных лазером, в Сирии.

Отмечается, что данная запись была сделана несколько лет назад. В подписи к ролику не указано, какой используется дрон для наведения снаряда. Однако военные эксперты предполагают, что для этого были использованы БПЛА, относящиеся к модели «Гранат-4». Их масса составляет 30 килограмм, а грузоподъемность – около трех килограмм. Они способны перемещаться со скоростью до 145 километров в час.

Дальность использования подобных беспилотников не превышает 70 километров, а время их работы составляет около 480 минут. Они могут подняться на высоту до 2 километров. Данных характеристик вполне достаточно для управления снарядом.