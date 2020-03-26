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Рустем Ахметшин, главврач уфимской детской больницы, после прибытия из Хорватии не стал оставаться дома на карантине, а сразу же вышел на работу.

В местных СМИ сообщают о том, что глава медицинского учреждения вылетел в хорватский город Загреб 1 марта, а возвратился в столицу Башкирии только через двенадцать дней. После прилета в Россию он не стал ставить в известность соответствующие органы, а тут же вышел на работу.

Отмечается, что в больнице трудятся более двухсот врачей, которые обследуют и лечат тысячи детей. Главврач пока никак не прокомментировал данную информацию. Напоминаем, что в регионе сейчас действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

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