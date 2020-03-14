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У школьника из Бостона, который 6 марта получил у Руди Гобера автограф, был обнаружен коронавирус. Встреча спортсмена и фаната произошла перед матчем между баскетбольными командами “Юта” и “Бостон Селтикс”.

12 марта было сообщено о приостановке сезона в Национальной баскетбольной ассоциации из-за того, что у Гобера был обнаружен коронавирус. Он стал первым игроком НБА с коронавирусом. Известно, что заражены ещё двое игроков “Юты” – Донован Митчелл и Эммануэль Мудиай.

На данный момент матчи отложены как минимум на один месяц. Остановка сезонов произошла и в ряде других спортивных организаций.

Кто кого именно заразил, мальчик Гобера, или он его, на данный момент сказать сложно. Не исключается, что мальчик мог быть болен ещё до взятия автографа.

У школьника, взявшего автограф Руди Гобера, обнаружен коронавирус

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