Дочь Евгения Петросяна Викторина недавно стала бабушкой, а у самого Петросяна на прошлой неделе родился сын.

В связи с этим Викторина пожелала наладить общение с отцом. О появлении у него сына она узнала от Елены Степаненко, с которой находится в очень хороших отношениях. Однако после развода Петросяна и Степаненко, из-за того, что Викторина полностью встала на сторону последней, отношения между отцом и дочерью весьма испортились.

В настоящее время они практически не общаются, и о появлении правнука Петросян не знает. Викторина прилетела в Москву специально, чтобы поговорить с отцом, ни ничего у неё не получилось. Кроме того, из-за закрытия границ из-за коронавируса она сейчас не может вернуться домой, где у неё семья и бизнес.

Как ранее сообщалось, у 74-летнего Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой на прошлой неделе родился сын, которого выносила суррогатная мама. Сами родители никак прибавление в семействе не комментируют.