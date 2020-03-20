Светлана Архипова, глава управления Роспотребнадзора по Самарской области, сообщила о том, что в региональные больницы были поставлены тесты на коронавирусную инфекцию.

Согласно словам руководительницы ведомства, в ближайшее время по всем медицинским учреждениям области будут распределены специальные тест-системы, что позволит местным жителям пройти ПЦР-диагностику. Для записи на тест необходимо будет вначале взять направление от доктора, которое выдадут при наличии определенных признаков заболевания.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. За всеми зараженными наблюдают врачи. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Ни одному из них не требуется реанимационное лечение. Их могут выписать из медучреждений уже 28 марта.