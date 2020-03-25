Специалисты рассказали о том, как правильно проводить дезинфекцию салона транспортного средства в условиях пандемии коронавируса.

Для начала необходимо подобрать правильные дезинфицирующие средства. Отмечается, что спирт, керосин и ацетон способны убить вредные микроорганизмы, но при этом испортить поверхности в машине. Таким образом, лучше будет воспользоваться тёплой водой с разбавленным мылом.

Наибольшее внимание следует обратить на обработку рулевого колеса, селектора коробки передач, подлокотников, ручек дверей, кнопок и сенсорного экрана. После того, как все поверхности будут обработаны, следует тщательно проветрить салон.

Также можно очистить и заменить фильтр кондиционера. Можно использовать и такие радикальные меры, как установка кварцевой лампы, однако находиться в автомобиле во время её работы категорически нельзя из-за опасности получить ожоги.