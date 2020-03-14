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В издании The Spectator заявили о том, что падение цен на нефть способно привести к разрушению всей американской сланцевой промышленности.

Согласно словам авторов статьи, из-за «нефтяной войны», начавшейся между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, Соединенные Штаты могут лишиться возможности экспортировать черное золото за рубеж. Раньше американцы в основном закупали нефть, но теперь они больше продают, чем покупают, поэтому у них возникли новые уязвимые места, которые должны будут пройти проверку на прочность в ближайшее время.

В материале также указывается, что отказ российских властей от продления сделки по сокращению нефтяной добычи окажет негативное влияние на иранскую экономику. В настоящий момент времени стоимость одного барреля нефти марки Brent на международном рынке составляет около 35 долларов.

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