В издании The Spectator заявили о том, что падение цен на нефть способно привести к разрушению всей американской сланцевой промышленности.

Согласно словам авторов статьи, из-за «нефтяной войны», начавшейся между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, Соединенные Штаты могут лишиться возможности экспортировать черное золото за рубеж. Раньше американцы в основном закупали нефть, но теперь они больше продают, чем покупают, поэтому у них возникли новые уязвимые места, которые должны будут пройти проверку на прочность в ближайшее время.

В материале также указывается, что отказ российских властей от продления сделки по сокращению нефтяной добычи окажет негативное влияние на иранскую экономику. В настоящий момент времени стоимость одного барреля нефти марки Brent на международном рынке составляет около 35 долларов.