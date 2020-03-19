В арабском информагентстве «Аль-Масдар» рассказали, что РФ подготовила значительные неприятности американским военнослужащим в Сирии.

По словам авторов материала, Кремль отправил на сирийскую территорию огромный военный конвой, который займется обеспечением безопасного прохода бронетехники в восточную часть арабской республики. Часть боевых машин оставят в Тель-Тамре, а остальные отправят к воздушной гавани Аль-Ракки.

Российское командование приняло данное решение из-за продолжающихся провокаций со стороны Соединенных Штатов. В этот вторник, 17 марта, американские военнослужащие не позволили проехать военному патрулю России по автодороге рядом с городом Телль-Тамр.