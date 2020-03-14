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В Правительстве Ленинградской области объяснили, почему в ближайшее время они не введут в школах свободное посещение.

Ранее Министерство просвещения дало рекомендацию перевести учеников на дистанционное обучение в случае возникновения такой необходимости.

Как было заявлено, для этого есть две причины. Первая из них – с 23 марта начнутся весенние каникулы. И вторая – как было отмечено, эпидемиологическая обстановка в области находится под контролем, количество заболевших ОРВИ и гриппом меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Таким образом, вводить свободное посещение и переводить учеников на дистанционное обучение нет смысла. Однако в случае необходимости меры будут приняты – школьникам либо продлят каникулы, либо их обучение будет продолжено в онлайн-формате.

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