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Журналист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной, которая ведётся против некоего невидимого врага.

Своё сравнение журналист объяснил тем, что страны начали закрывать границы и ограничивать авиасообщение. Также он отметил закрытие точек общепитов. Автор статьи опасается того, что сроки пандемии неизвестны, и в результате предпринимаемых мер некоторые отрасли экономики в странах могут остановиться, что приведёт к тому, что миллионы людей останутся без работы, а многие предприятия исчезнут.

Журналист заявляет, что над миром проводится большой, невиданный эксперимент, и люди в настоящее время могут разве что находиться в добровольной изоляции и смотреть на то, как экономика идёт к краху семимильными шагами.

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  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту
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