Саудовская Аравия пообещала поставить на рынок Европы в три раза больше обычного нефти, при этом по весьма привлекательно низким ценам. Информацию опубликовало издание Bloomberg.

Как сообщается, была предложена цена в 25 долларов за баррель нефти марки Arab Light, что весьма ниже стоимость российской нефти Urals. Стоимость баррели Urals на 11 марта составляла 32,25 доллара, при том, что с 6 марта она потеряла в цене почти 16 долларов из-за развала следки ОПЕК+.

Также издание отмечает, что ряд компаний уже получили предложение от арабской государственной компании Saudi Aramco об увеличении дополнительных поставок в размере от 25 до 200% в зависимости от компании.

Таким образом, по словам аналитиков, из-за высоких скидок нефть из Саудовской Аравии способна вытеснить все марки российской нефти с рынков содружества, что сильно ударит по экономике России в случае отсутствия каких-либо ответных мер. Доля Европы в поставках Saudi Aramco в 2018 году составляла всего 10%, а основная масса сырья направлялась в Азию.