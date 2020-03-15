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Российские актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина, живущие в браке около восьми лет, решили на шесть месяцев полностью отказаться от занятий любовью.

Данный семейный секрет Руденко раскрыл в рамках передачи «Ты не поверишь!». Он также оказался инициатором этого предложения. По его словам, супруга сначала рассмеялась, так как сомневалась, что он сможет надолго отказаться от секса. Однако в итоге им обоим удалось выдержать – во многом этому поспособствовал тяжелый график, включавший с себя постоянные перелеты и спектакли.

По словам артиста, после этой «вынужденной меры» у супругов словно начался еще один медовый месяц. Они также решили в ближайшее время завести второго ребенка. На данный момент актеры воспитывают семилетнюю дочку Милену.

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