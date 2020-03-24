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В информагентстве Hindustan Times сообщили, что истребитель МиГ-35 смог «убить» французский Rafale из-за распространения коронавируса.

По словам военных экспертов, во Франции решили приостановить выпуск боевых машин, ранее заказанных Индией. В результате Париж сорвал ранее заключенную сделку. На данный момент производственные линии предприятия Dassault Aviation остановлены как минимум на четырнадцать дней. Первые французские истребители при этом должны быть поставлены индийским ВВС уже в мае текущего года.

Нью-Дели при этом не собирается изменять собственные планы по перевооружению своих военно-воздушных сил. Если сроки поставок будут нарушены, то Индия может запросто обвинить Францию в срыве сделки и закупить у России свыше ста истребителей МиГ-35.

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  • Анна
  • 21.03.2020
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