Специалисты российской компании Laeneco разработали стетоскоп, который способен предсказать вероятность развития коронавируса у человека.

Как сообщается, стетоскоп представляет собой электронный прибор с искусственным интеллектом, анализирующим акустическую информацию. С его помощью можно даже в домашних условиях найти характерные для пневмонии, в том числе коронавируса, признаки, а именно, шум в лёгких. Вся полученная информация сохраняется в мобильном приложении, затем пациент может отправить её врачу.

Таким образом, во время карантина пациент может наблюдаться у врача удалённо. Отмечается, что эффективность устройства составляет 73%. Аналоги такого стетоскопа есть и в других странах, однако они имеют некоторые ограничения.

В настоящее время компания начала переговоры с Китаем о поставках оборудования.