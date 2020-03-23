Александр Храмчихин, военный эксперт, отметил, что Россия может направить танковые батальоны к границам Турции, чтобы сдерживать ее войска, причем один из сценариев включает в себя прорыв границ Грузии.

Согласно словам специалиста, если отношения между Анкарой и Москвой накалятся до предела, то турки могут разжечь конфликт на территории Нагорного Карабаха, осуществив поддержку Азербайджана. В этом случае РФ должна будет помочь Армении, так как она состоит в ОДКБ. Храмчихин добавил, что турецкая армия станет серьезной угрозой для российской базы, находящейся неподалеку от армянского города Гюмри. Добраться туда можно только через грузинскую территорию.

Однако если Россия двинется «напролом» через другую страну, то это может привести к масштабным столкновениям с грузинской армией. Эксперт не стал говорить, насколько вероятным является данный сценарий, но риск прямого столкновения между РФ и Турцией все еще существует.