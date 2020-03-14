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Психолог Михаил Хорс объяснил, почему россияне практически не испытывают страха перед коронавирусом в отличие от жителей других стран.

Согласно его словам, дело в том, что россияне закалены различными неурядицами, происходящими в стране, и среди всех проблем коронавирус является не таким уж и страшным. Как он сообщил, жители России пережили время в конце 80-х – начале 90-х, когда практически нечего было есть, “войнуху” на улицах, разгул преступности, бандитизм – событий, ставших серьёзными жизненными испытаниями, за последние 30 лет в истории страны было немало.

Впрочем, Михаил отметил, что молодое поколение, которое не жило в то время, коронавируса всё же опасается – у этих людей подобного опыта, как у их родителей, попросту нет. Кроме того, таких людей, которым сейчас в основном 15-25 лет, реже – около 30, воспитывали в условиях, которые можно назвать “тепличными”, в результате чего они сейчас находятся в “жуткой системной депрессии” из-за реального мира, в том числе и эпидемии.

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