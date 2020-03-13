14-го марта в Казани местный клуб примет красноярский «Енисей» в матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. УНИКС набирает успешные обороты в надежде догнать прямого конкурента в лице «Локомотива».

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Единая Лига ВТБ едва ли не единственный чемпионат, где пока не перенесены ближайшие матчи, по крайней мере, об этом заявляет официальный ресурс. К слову, уже известно, что поединок в Таллине прошел без зрителей. Очевидно, субботний матч УНИКСа против «Енисея» тоже состоится при пустых трибунах.

УНИКС

Коллектив Прифтиса за последних три тура, пожалуй, доказывает стремление УНИКСа основательно закрепится в тройке лидеров. В принципе, казанский клуб чаще всего можно увидеть в плей-офф, ведь уровень команды соответствующий. Сегодня УНИКС немного успешен дома, нежели в гостевых противостояниях. Тем не менее, Прифтису пока удается сохранять баланс в ожидании удобного момента ворваться в первую тройку.

Последнее поражение клуб потерпел дома в матче против «Химок», после чего провел три успешных матча. Минский «Цмоки» и эстонский «Калев» ожидаемо не стали угрозой для УНИКСа, который уверенно выиграл, порадовав домашнюю аудиторию. Минувшими выходными подопечные Прифтиса гостили в Новгороде, где победа им далась нелегко – 83:95. Макколлум и Теодор отменно отработали в паре, набрав на двоих 44 очка тогда, как Таюсу не хватило до дабл-дабла одного подбора.

«Енисей»

Представители Красноярска значительно отстают от предстоящего соперника, что отчетливо видно по турнирной таблице. Пока на последних строчках «Автодор» и «Цмоки-Минск». В свою очередь, в пассиве «Енисея» одиннадцать поражений, и сегодня коллективу Анзуловичу надо еще постараться чтобы достойно завершить регулярку.

Удивительным образом команда провела четыре кряду домашних встречи, победив только гостей из Таллина – 86:73. Последние два поединка для «Енисея» действительно стали сокрушительными и провальными, в которых красноярцы едва смогли преодолеть рубеж в 67 очков. Другими словами, клуб проиграл «Астане» и в крайнем матче «Зениту». Противостояние с питерским коллективом началось с неуверенности хозяев, хотя и «Енисей» пытался исправить ситуацию ближе к перерыву. Вторая половина встречи вовлекла красноярцев в крепкую оборону, что вынудило команду Анзуловича к проигрышу – 67:84.

Личные встречи

Естественно, соперники часто встречались на одном паркете, а в счете существенно ведет УНИКС. Первый матч в нынешнем сезоне закончился феерическим триумфом «Енисея» – 95:93.

Прогноз и ожидаемый результат. В предстоящем матче абсолютно все указывает на победу хозяев, что полностью подтверждают букмекеры. Гости сегодня и правда переживают не самые лучшие времена и вряд ли сумеют составить достойную конкуренцию казанскому клубу.