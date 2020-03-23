читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором турецкие военнослужащие открыто проезжают по российскому флагу в Идлибе (провинция в Сирии).

Запись сделана на одном из участков автодороги М4, на которой местные жители изобразили на дорожном полотне российский триколор. На опубликованных кадрах можно увидеть, что бронетранспортеры Турции открыто проезжают по нему, не предпринимая никаких попыток объехать данную область или убрать изображение.

По мнению военных экспертов, эта провокация была организована боевиками. Однако если учесть, что они получают активную поддержку от Анкары, то можно предположить, что военные Турции знали о данной провокации и ничего не сделали, чтобы ее предотвратить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Shemyakin Onze (PSG) Esports – Pele Warriors (PWR) Esports | Barcelona (white_boy1927) Esports – Real Madrid (Inquisitor) Esports | Liverpool (BlackStar98) Esports – Манчестер Сити (Olle) | Barcelona (white_boy1927) Esports – ПСЖ (mooneycb) | Real Madrid (Inquisitor) Esports – Liverpool (BlackStar98) Esports | Манчестер Сити (Olle) – Barcelona (white_boy1927) Esports | ПСЖ (mooneycb) – Манчестер Сити (Olle) |
Вам может понравиться

В Екатеринбурге коронавирус был выявлен у ещё троих человек

В Екатеринбурге был подтверждён коронавирус у ещё троих пациентов. Как сообщается, в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту

Наталья Подольская неудачно пошутила про пьяного Преснякова

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым из-за коронавируса решили самоизолироваться. Всё своё… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.03.2020
  • читать 1 минуту

40-летняя возлюбленная Шаляпина оформила на него недвижимость общей стоимостью в 70 миллионов рублей

Возлюбленная 36-летнего Прохора Шаляпина Татьяна на подарки для него не скупится. Так,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 23 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 23 марта – пасмурно, до 13 °C | Подольск, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир, 23 марта – пасмурно, до 13 °C |