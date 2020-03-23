В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором турецкие военнослужащие открыто проезжают по российскому флагу в Идлибе (провинция в Сирии).

Запись сделана на одном из участков автодороги М4, на которой местные жители изобразили на дорожном полотне российский триколор. На опубликованных кадрах можно увидеть, что бронетранспортеры Турции открыто проезжают по нему, не предпринимая никаких попыток объехать данную область или убрать изображение.

По мнению военных экспертов, эта провокация была организована боевиками. Однако если учесть, что они получают активную поддержку от Анкары, то можно предположить, что военные Турции знали о данной провокации и ничего не сделали, чтобы ее предотвратить.