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Один из пользователей соцсети «Твиттер» разместил ролик с красивым полетом британских боевых вертолетов, осуществленный в рамках военных учений Clockwork 2020.

В этот раз военные маневры было решено провести на территории Арктики, а возглавило их норвежское командование. В учениях приняли участие самые разные виды боевой техники, однако в видео основное внимание уделяется ударным вертолетам AH-64D, которые применяются британскими ВВС, начиная с 2012 года.

Вертолет AH-64D представляет собой вторую базовую модификацию одной из наиболее популярных моделей вертолетов на планете – Apache. Он обладает новейшей электронной системой управления полетом, а с его борта можно контролировать сразу несколько БПЛА. Максимальная скорость воздушной техники составляет 300 км/ч.

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