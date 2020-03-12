На своей официальной страничке в соцсети «Инстаграм» Чет Хэнкс, сын известного киноактера Тома Хэнкса, решил прокомментировать состояние своего отца и матери после заражения коронавирусом.

Согласно словам Чета, у его родителей, к счастью, отсутствуют серьезные симптомы, поэтому они не переживают сильно из-за заражения, однако выполняют все предписания врачей. Чет добавил, что здесь не о чем волноваться. Ранее голливудский актер сообщил о том, что он и его супруга Рита Уилсон подхватили инфекцию в ходе недавнего отдыха в Австралии.

На данный момент времени новым типом коронавируса COVID-19 заражены не менее 126 000 человек. За последние 3 месяца от него скончались более 4 600 пациентов. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае. В США болеют около 1 000 человек.