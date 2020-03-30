Певица Нюша во время самоизоляции решила приободрить своих поклонников новым откровенным снимком, опубликованном в Instagram.

В кадре певица позирует в боди чёрного цвета на босоножках на шпильке. Поза Нюши открывает вид на её оголённую “пятую точку” и длинные стройные ноги. В подписи она призвала поклонников быть честными.

В комментариях подписчики высоко оценили представленные перед ними формы Нюши, написав ей множество комплиментов и отметив, что фотография вышла очень “горячей”. Впрочем, некоторые заявили, что Нюша на снимке выглядит слишком вызывающе, и такие фотографии не для публики, а для единственного мужчины.

Отвечать на критику Нюша не стала, а остальных поблагодарила за комплименты.