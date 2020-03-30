На официальном портале Московской области была опубликована информация о работе учреждений во время карантина.

Сообщается, что в поликлиниках отменена плановая диспансеризация, а жителям, почувствовавшим недомогание, следует вызвать врача на дом. Стоматологические кабинеты доступны только для неотложной помощи.

Общественный транспорт работает по расписанию выходного дня, а действие льгот для учащихся и пенсионеров было приостановлено до 14 апреля.

Из магазинов работают только продуктовые и магазины по продаже товаров первой необходимости. Точки общепита закрыты, но возможно оформить доставку на дом или забрать заказ без захода в помещение.

Закрыты также спортивные организации, бассейны и бани, бьюти-салоны, театры, библиотеки, выставки, развлекательные заведения. Все массовые мероприятия отменены. Рекомендует воздержаться от посещения храмов и церквей.

МФЦ не работает с 30 марта по 3 апреля, далее приём граждан будет происходить только по предварительной записи.