Палеонтологи отнесли найденное на территории Японии окаменевшее яйцо древнего ящера к новому виду динозавров, который может оказаться самым древним предком современных кур, гусей и уток.

В исследовании, появившимся на страницах одного из научных изданий, отмечается, что обнаруженный динозавр, скорее всего, относится к категории средне- или крупноразмерных доисторических ящеров. Примерный размер динозавра был рассчитан по наибольшей оси яйца, длина которой составляет десять сантиметров. По предварительной информации, этот вид жил около 100-120 миллионов лет назад.

В материале отмечается, что схожие окаменелые останки находили в КНР и Южной Корее, однако японская находка имеет более толстую скорлупу (3 миллиметра) и немного отличающуюся поверхность. Именно по этой причине ученые пришли к выводу, что данное яйцо принадлежит другому виду. Стоит отметить, что само яйцо было найдено еще в 1965 году и лишь три года назад оно было передано в университет.