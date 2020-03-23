Известная американская модель Ким Кардашьян регулярно радует своих фанатов необычными и дерзкими образами. Недавно она вышла на свет в темно-коричневом наряде от Balmain, после чего некоторые поклонники сравнили ее с шоколадным фонтаном.

На своей страничке в соцсети «Инстаграм» модель разместила несколько фотографий, на которых она позирует в одежде от бренда Balmain, относящейся к его новой коллекции. Речь идет о костюме из латекса, который идеально обтягивает шикарную фигуру Кардашьян. Поверх него звезда надела жакет и перчатки такого же оттенка. Заканчивают образ массивные серьги.

Всего за пять дней данные фотографии набрали более 1,5 миллиона отметок «нравится» и тысячи комментариев от подписчиков. Некоторые отметили, что модель стала похожа на супергероиню из комиксов, а другие начали сравнивать ее с различными шоколадными сладостями.