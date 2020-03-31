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Американское информагентство The National Interest указало на вызывающие беспокойство цифры для стратегов Кремля в плане уровня боевых возможностей ВМФ РФ.

По словам авторов материала, показатель боевых возможностей российского ВМФ в прошлом году составил всего 49% от значения американских ВМС, поэтому Вашингтон не считает Москву серьезной угрозой. Наибольшую опасность для него представляет Китай, рейтинг которого оказался сопоставим с уровнем Соединенных Штатов.

Эксперты добавляют, что военный бюджет стран Запада почти в двадцать раз превышает соответствующие расходы России, а недавнее падение курса рубля лишь увеличило этот разрыв. Все это неблагоприятно повлияло на мощь российского флота.

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