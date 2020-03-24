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В народной милиции ЛНР сообщают о том, что боец ВСУ, находившийся в состоянии наркотического опьянения, устроил дорожную аварию на территории Луганской области.

Указывается, что украинский военнослужащий Зенченко ушел в самоволку, воспользовавшись автомобилем ВАЗ-2109. Затем он не справился с управлением и столкнулся с легковой машиной Daewoo Lanos. Виновник ДТП получил открытый перелом руки, а у водителя гражданского авто диагностировали травму головы.

Врачи отмечают, что поведение военного ВСУ во время госпитализации можно было охарактеризовать как неадекватное. Позднее стало известно, что боец принял психотропные вещества типа «Тарен».

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