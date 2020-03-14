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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что мировая ситуация с распространением коронавируса проходит по весьма неблагоприятному сценарию.

Как он отметил в своём сообщении, жителям России необходимо иметь возможность получать как можно более полные и достоверные сведения о заболевании и необходимых мерах профилактики. Также Мишустин призвал регионы отказаться от проведения массовых мероприятий, а самим жителям страны перенести заграничные поездки.

Отмечается, что уже с 16 марта будет ограничено авиасообщение с Евросоюзом, с Норвегией и Швейцарией. Будет усилен контроль на пропусках, и, кроме того, Мишустин призвал остальные регионы по примеру Москвы ввести двухнедельный карантин для людей, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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