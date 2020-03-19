Актёр Милош Бикович дал интервью Ксении Собчак в её YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”, в котором выразил своё мнение по поводу плотских утех.

Как Милош заявил, к удивлению ведущей, он считает секс при отсутствии любви грехом. В ответ на это Ксения напомнила 32-летнему актёру о его многочисленных любовных победах. Так, он встречался с Сашей Лусс, Аглаей Тарасовой, моделью Барбарой Таталович.

Бикович признал, что в его жизни бывают отношения на одну ночь, но отметил, что если это происходит всего несколько раз, это нормально. Но когда подобное становится постоянной моделью поведения, то ни к чему хорошему это не приводит. Также он отметил, что не считает себя идеальным, живущим всё время правильно, но он хотя бы может это признать.

Кроме того, актёр заявил, что пытается стать лучше, в том числе он держит пост, не курит и не употребляет алкоголь, а также совершает духовные практики. Противостоять искушениям Милошу также помогает его брат, который служит в церкви.