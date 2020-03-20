Согласно информации западных информационных агентств, коронавирусная инфекция проникла на военный флот США.

По сведениям на настоящее время, случаи заражения коронавирусом официально подтверждены на трёх кораблях ВМС США – “USS Boxer”, “USS Ralph Johnson” и “USS Coronado”. При этом, по неофициальной информации, также коронавирус зафиксирован на двух американских авианосцах.

Каким именно образом коронавирус смог попасть на военные корабли Америки, не уточняется. Специалисты, между тем, отмечают, что ситуация является крайне тяжёлой, так как на военных кораблях отсутствуют условия для борьбы с инфекцией. Единственное, что могут предпринимать экипажи кораблей – соблюдение изоляции и карантина, однако этого недостаточно.

Также отмечается, что как минимум два человека с коронавирусом находятся на авианосце “Dwight D Eisenhower”, который расположен на Ближнем Востоке. Предполагается, что инфекция было подхвачена во время пребывания в одном из портов Европы.