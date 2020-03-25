Данное приспособление значительно облегчило участь меломанов, которым раньше было просто – напросто страшно заходить в переполненную маршрутку ввиду риска выйти оттуда с порванными наушниками.

Беспроводной вариант гарнитуры дает главное, что нужно современному любителю музыки – это автономность и свобода от ненадежных проводов. С широким выбором беспроводных наушников можно ознакомиться на сайте https://www.sulpak.kz/f/naushniki/almaty/8596_4.

Что же следует учитывать при покупке?

1. Способ передачи данных – можно сказать, что это совместимость наушников с иными устройствами. Как минимум, существуют три технологии, которые могут быть использованы для того, чтобы гарнитура принимала звук без провода – это Bluetooth, ИК-порт и радиосвязь. Впрочем, выбор-то и невелик, ведь инфракрасный порт уже давно стал пережитком прошлого.

Bluetooth или радиосвязь? Стоит начать с того, что радионаушники могут использоваться только в помещении. Они имеют громоздкий передатчик, который страдает отсутствием портативности, мало того очень быстро разряжаются. Однако у них приличный радиус действия. Поэтому радионаушники можно использовать в частных домах, отходя на десятки метров от аудиоцентра. Если же необходимы беспроводные наушники для использования на ходу, лучше выбрать Bluetooth. Расход аккумулятора в них очень экономен. Использовать можно как для смартфонов, так и для планшетов и прочих современных гаджетов. Никаких дополнительных аксессуаров не нужно – только модуль Bluetooth в устройстве.

2. Качество звука – в случаях с беспроводными наушниками нужно помнить, что чем меньше энергии тратится на прием звука и его передачу, тем лучше будет качество. Именно поэтому стоит ориентироваться еще и на версию Bluetooth. Ее должны поддерживать как наушники, так и устройство. Кодек aptX в наушниках сделает их звучание намного лучше по сравнению с аналогами.

3. Дополнительный кабель – некоторые беспроводные наушники имеют аудиокабель и разъем, чтобы подключать их «по- старинке» в тех случаях, когда нужно сэкономить заряд;

4. Форма – существует два типа наушников (как проводных, так и беспроводных) – те, что вставляются в уши и те, что надеваются на них. Как правило, первый вариант легче, компактнее. Однако внешние наушники с обручем лучше звучат несмотря на свою громоздкость;

5. Звукоизоляция – достаточно часто крики людей и шум машин могут испортить всю магию, которую меломан чувствует при прослушивании любимых композиций. Именно поэтому рекомендуется повышенная изоляция. Однако следует быть осторожными, ведь иногда глухота на дороге может стать фатальной;

6. Время проигрывания музыки без перерыва – этот фактор также следует учитывать. Чем оно больше, тем дольше будут работать наушники без подзарядки.

7. Микрофон – беспроводные наушники можно использовать и как гарнитуру для компьютера, ноутбука либо смартфона. Поэтому, если есть необходимость, можно приобрести модель со встроенным микрофоном. Студийного качества записи голоса он, конечно, не даст, но выручить вполне может;

8. Чувствительность – это тот спектр частот, которые могут воспроизводить наушники. Естественно, важно, чтобы звук был объемным и глубоким