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В информагентстве Sohu из КНР сообщили о том, что лишь Китай обладает настоящим гиперзвуковым оружием, заявив, что у Соединенных Штатов и РФ его нет.

Согласно словам авторов материала, американцам не удается разработать гиперзвуковые ракеты по причине возникновения серьезных технических сложностей. В определенный момент они отстали от других государств, поэтому сейчас находятся в роли догоняющих. Подобное мнение ранее высказывали многие эксперты.

Журналисты также упомянули Россию, отметив, что хоть она и находится впереди США, однако все равно отстает от КНР. Причиной этому является низкое инвестирование высокотехнологичных проектов. Китайские специалисты также ставят под сомнение заявления о том, что ракеты «Циркон» и «Кинжал» являются гиперзвуковыми.

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