Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.

Инцидент произошёл 20 марта. Как сообщается, после нарушения границы американский пилот получил два предупреждения от иранских военных. Однако он был уверен в том, что он далеко от границ страны, и предупреждения проигнорировал.

Лишь после того, как прозвучало предупреждение об открытии огня и сработали системы оповещения, пилот истребителя резко изменил свой курс. Как отмечается, ситуация произошла во время интервью с командиром подразделения иранских средств ПВО.

Согласно имеющимся сведениям, в навигационных системах F-18 произошёл сбой из-за иранских средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего фактическое местоположение истребителя сместилось на несколько километров относительно данных навигации.