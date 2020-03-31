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Композитор Игорь Николаев, находясь в больнице в Коммунарке, провёл онлайн-трансляцию прямо из палаты.

В больницу 60-летний Николаев был помещён в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Коронавирус он мог подхватить от Льва Лещенко, у которого диагноз был подтверждён. Но результаты теста Николаева показали отсутствие заболевания, о чём композитор сразу же сообщил поклонникам. Тем не менее, его состояние здоровья не очень хорошее, и поэтому он всё ещё остаётся в больнице.

В своём Instagram Николаев поделился видеозаписью, сняв пейзаж, виднеющийся за окном, и часть палаты, в которой он пребывает. За окном воет ветер и идёт снег, и в целом весьма тоскливо. За кадром Николаев читает отрывок из стихотворения Станислава Куняева “Живём мы недолго”.

Игорь Николаев провёл трансляцию из своей палаты в Коммунарке

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