Игорь Николаев провёл трансляцию из своей палаты в Коммунарке

Композитор Игорь Николаев, находясь в больнице в Коммунарке, провёл онлайн-трансляцию прямо из палаты.

В больницу 60-летний Николаев был помещён в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Коронавирус он мог подхватить от Льва Лещенко, у которого диагноз был подтверждён. Но результаты теста Николаева показали отсутствие заболевания, о чём композитор сразу же сообщил поклонникам. Тем не менее, его состояние здоровья не очень хорошее, и поэтому он всё ещё остаётся в больнице.

В своём Instagram Николаев поделился видеозаписью, сняв пейзаж, виднеющийся за окном, и часть палаты, в которой он пребывает. За окном воет ветер и идёт снег, и в целом весьма тоскливо. За кадром Николаев читает отрывок из стихотворения Станислава Куняева “Живём мы недолго”.