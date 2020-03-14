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Александр Гудков, сценарист и артист из РФ, сообщил, что много раз видел актрису Екатерину Варнаву полностью обнаженной.

Юморист знаком с ведущей немало лет, так как вместе с ней выступал в КВН. Хоть они и находились в разных командах, но нередко общались между собой и часто проводили время вместе. Однако их отношения так и не перешли в категорию романтических. Но в ходе недавнего интервью Варнава призналась, что «любила Гудкова и хотела, чтобы окружающие думали, что у них роман».

В свою очередь Гудков отметил, что для него Екатерина всегда была другом и коллегой по работе, ничего больше. Он добавил, что в КВН многие «чувствовали себя асексуальными», из-за чего постоянно помогали друг другу менять костюмы в гримерных комнатах.

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