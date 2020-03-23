Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что бюджет региона является одним из самых социально ориентированных по всей России.

Согласно его заявлению, необходимо обратить особое внимание на то, чтобы были произведены выплаты компенсаций льготникам. В их число входят пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и люди, нуждающиеся в помощи государства.

Как отметил Дрозденко, можно всех граждан перевести в категорию льготников, но выплаты в таком случае составят “три копейки”. По его мнению, это неправильная ситуация, и льготникам необходимо выплачивать нормальные компенсации, но исключительно тем, кому действительно необходима помощь.

Дрозденко поручил, чтобы все деньги, запланированные в бюджете, дошли до людей, и это, по его словам, основная задача в этом году.