Бывший начальник Боевого авиационного командования ВВС США Майкл Ло заявил о том, что Америке не хватает бомбардировщиков.

Согласно его заявлению, бомбардировочные силы США в настоящее время переживают кризис. Так, Майкл Ло отметил, что около трети самолётов B-1 будут в ближайшее время списаны. Для B-52, которые на вооружении находится с 1955 года, требуется обновление двигателей и прочих систем. Модернизация B-2 была отменена, при этом B-21, считающиеся перспективными, начнут работу в строю ВВС как минимум через 10 лет.

Также сейчас в США основной упор идёт на развитие флота, из-за чего авиация, по оценкам экспертов, морально устарела. Необходимость же в бомбардировщиках с каждым годом становится всё выше, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, политологи имеют мнение, что заявления о дефиците бомбардировщиков продиктованы желанием военных выбить себе дополнительное финансирование.