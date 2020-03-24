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Американские физики смогли разработать уникальный конденсатор, который способен нормально функционировать даже после многократного растягивания.

Устройство исследователей из Соединенных Штатов отличается от стандартных батарей несколькими особенностями. К примеру, данное изобретение может запасать электроэнергию с помощью разделения зарядов и не способно воспроизводить собственное электричество. Его нужно заряжать с использованием внешней зарядки.

Отмечается, что суперкондесатор может выдавать электроэнергию в виде мощных, но непродолжительных всплесков, то есть он не способен создавать длительный поток. К его отличиям также относят сверхбыструю зарядку.

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