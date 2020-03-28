Глава ФАС Игорь Артемьев заявил о подорожании бензина, которое будет осуществляться ниже, чем растёт инфляция.

Заявление было сделано 27 марта. Так, согласно словам Артемьева, с начала текущего года при инфляции в 1% бензин и нефтепродукты подорожали на 0,2%. Таким образом, правительство России в 2020 году сумеет удержать рост стоимости бензина ниже по сравнению с ростом инфляции. Напоминается, что ранее Владимир Путин отметил, что увеличение стоимости бензина в течение года составило 10,44% и призвал проконтролировать этот вопрос.

Кроме того, было сделано заявление о том, что в стране нет дефицита противовирусных препаратов. Недостаток медицинских защитных масок должен исчезнуть в стране примерно к 5 апреля.