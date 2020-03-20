Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала в Instagram купальник собственного бренда.

На опубликованном кадре модель запечатлена отдыхающей на пляжном лежаке в купальнике-бикини Las Olas белого цвета. Как отмечается, стоимость этого купальника – 150 долларов, что составляет сейчас почти 12 тысяч рублей.

Поклонники высоко оценили как сам купальник, так и превосходную фигуру модели – за время, прошедшее с публикации, фото набрало более 32 тысяч “лайков”. Как было отмечено в комментариях, на Эмили всё выглядит просто шикарно, также поклонники сообщили, что им очень нравится её откровенное белоснежное бикини. Других заинтересовал вопрос, как Ратаковски удаётся оставаться настолько идеальной.