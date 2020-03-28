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Александр Разуваев, глава ИАЦ «Альпари», назвал недавнюю идею о вводе налога на доходы с вкладов, размер которых превышает 1 миллион рублей, не очень хорошей, и дал несколько рекомендаций вкладчикам

Согласно его словам, налог затронет вклады, общая величина которых составляет почти 16 триллионов 800 миллиардов рублей. Ежегодно бюджет будет получать с них 113 миллиардов рублей, что является не очень большой суммой, ведь общие бюджетные доходы составят 20 триллионов 400 миллиардов рублей в 2020 году. Но при этом вкладчики потеряют значительные суммы, так как они и без этого лишись немалых средств из-за ослабления курса рубля и уменьшения ключевой ставки ЦБ. Однако Разуваев все равно не советовал бы забирать свои вклады из банков.

Эксперт отмечает, что хоть сейчас и можно вложить деньги в криптовалюту и акции, доходность которых заметно выше, однако в этом случае вкладчики рискуют потерять большую часть своих инвестиций из-за надвигающегося мирового экономического кризиса. Никто при этом не может точно сказать, когда именно произойдет восстановление рынков.

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