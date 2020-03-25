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Екатерина Варнава в своём Instagram поделилась видеозаписью, на которой она вместе с Александром Гудковым, переодетыми в диско-танцоров, исполняет танец под хит Little Big – Uno.

Этой публикацией они анонсировали своё новое шоу, которое выйдет в эфир в скором времени. На данный момент известно, что шоу имеет название “Бой с Герлс”, и оно выйдет на телеканале “Пятница”. Гостями передачи станут звёзды шоу-бизнеса, которые будут соревноваться в мужском и женском юморе.

Пользователи Сети оценили видеоролик Варнавы и Гудкова весьма высоко, отметив, что их исполнение самое лучшее из всех уже продемонстрированных. Было замечено, что у них вышло не хуже, а даже лучше, чем у самих Little Big. Некоторые в шутку сообщили, что дуэту стоило бы присоединиться к музыкальному коллективу.

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