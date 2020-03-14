читать 2 минуты
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0
Содержание
  1. Джонни Уокер (27 лет, Бразилия)
  2. 17 побед — 4 поражения
  3. 28-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса
  4. Никита Крылов (28 лет, Россия)
  5. 26 побед — 7 поражений
  6. 17-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса
  7. Прогноз и ставка

15 марта в столице Бразилии пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В одном из главных поединков шоу россиянин Никита Крылов сразится с местным спортсменом Джонни Уокером.

Джонни Уокер (27 лет, Бразилия)

17 побед — 4 поражения

28-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса

Уокер является одним из самых перспективных бойцов ММА из Бразилии. Также считает и глава UFC Дана Уайт. Джонни попал в сильнейшую лигу мира, пройдя отбор через шоу Dana White’s. Там он победил Энрике да Силву единогласным решением судей и получил заветный контракт.

Дальше Уокер победил Халила Роунтри, Джастина Ледета и Мишу Циркунова. После серии удач он отправился в Россию, чтобы подготовиться к поединку против Кори Андерсона. Схватка прошла на турнире UFC 244 в ноябре прошлого года и завершилась большим разочарованием для фанатов бразильца.

Уокер проиграл техническим нокаутом в первом раунде и не нанес ни одного удара. Видимо, что-то в российском лагере пошло не так. После поражения Уокер пообещал, что вернется сильней и возглавит титульную гонку.

Никита Крылов (28 лет, Россия)

26 побед — 7 поражений

17-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса

Впервые Крылов попал в UFC в 2013 году. Изначально он выступал в тяжелом весе. Но результаты были неудовлетворительными и Никита решил опуститься на одну весовую ниже. На турнире UFC 206 он провел девятый поединок в организации, проиграв Мише Циркунову сабмишеном в первом раунде и покинул промоушен.

Продолжил карьеру он в России в лиге Fight Nights Global, где провел четыре поединка и стал чемпионом в полутяжелом весе. В мае 2018 года он нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо и отобрал у него пояс. Затем Крылов решил вновь попытать счастья в UFC.

Второй приход в американскую организацию пока нельзя назвать удачным. Крылов провел три поединка и в двух потерпел поражения: от Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. На данный момент он входит в топ-15 лучших полутяжей промоушена, но, если проиграет в Бразилии, то вылетит из рейтинга.

Прогноз и ставка

Фаворитом организации vbet поединка является Уокер. За него будет переживать весь зал и он намного лучше Крылова в стойке. Шанс Никиты — в борьбе. Если ему удастся перевести схватку в партер, то сможет победить Уокера. Но, что-то подсказывает, что Джонни не подпустит Никиту в ближний бой. Уокер выиграет эту схватку и продолжит погоню за титульным поединком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Олимпия Уорриорс – Соус Хобарт | Сифорд II – Вестерн Страйкерс II | Перт Глори (20) – Гвелуп Кроатия (20) | Сорренто (20) – Кокберн Сити (20) | Перт (20) – Флорит Атена (20) | Инглвуд Юнайтед (20) – Рокингем Сити (20) | Армадейл (20) – Бэйсуотер Сити (20) |
Вам может понравиться

Прогноз на матч Х ЦСКА — Уфа в 15.03.20 от Евгения Ловчева

Прогноз на матч «Зенит» — «Урал»: «Зенит» победит, «Зенит» победит во втором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Матч Лион – Реймс

13 марта 2020 состоится матч 29 тура Лиги 1, в котором сыграют… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Коммуникация как искусство, «Просвещение» выступает экспертом по деловому протоколу

Успех деятельности любой компании сегодня в значительной степени зависит от навыков общения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 марта – небольшая облачность, до -2 °C | город Мытищи, 14 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 марта – ясно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 14 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев, 14 марта – пасмурно, до 12 °C | Подольск, 14 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир, 14 марта – небольшой дождь, до 12 °C |