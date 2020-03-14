15 марта в столице Бразилии пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В одном из главных поединков шоу россиянин Никита Крылов сразится с местным спортсменом Джонни Уокером.

Джонни Уокер (27 лет, Бразилия)

17 побед — 4 поражения

28-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса

Уокер является одним из самых перспективных бойцов ММА из Бразилии. Также считает и глава UFC Дана Уайт. Джонни попал в сильнейшую лигу мира, пройдя отбор через шоу Dana White’s. Там он победил Энрике да Силву единогласным решением судей и получил заветный контракт.

Дальше Уокер победил Халила Роунтри, Джастина Ледета и Мишу Циркунова. После серии удач он отправился в Россию, чтобы подготовиться к поединку против Кори Андерсона. Схватка прошла на турнире UFC 244 в ноябре прошлого года и завершилась большим разочарованием для фанатов бразильца.

Уокер проиграл техническим нокаутом в первом раунде и не нанес ни одного удара. Видимо, что-то в российском лагере пошло не так. После поражения Уокер пообещал, что вернется сильней и возглавит титульную гонку.

Никита Крылов (28 лет, Россия)

26 побед — 7 поражений

17-е место в мировом рейтинге полутяжелого веса

Впервые Крылов попал в UFC в 2013 году. Изначально он выступал в тяжелом весе. Но результаты были неудовлетворительными и Никита решил опуститься на одну весовую ниже. На турнире UFC 206 он провел девятый поединок в организации, проиграв Мише Циркунову сабмишеном в первом раунде и покинул промоушен.

Продолжил карьеру он в России в лиге Fight Nights Global, где провел четыре поединка и стал чемпионом в полутяжелом весе. В мае 2018 года он нокаутировал бразильца Фабио Мальдонадо и отобрал у него пояс. Затем Крылов решил вновь попытать счастья в UFC.

Второй приход в американскую организацию пока нельзя назвать удачным. Крылов провел три поединка и в двух потерпел поражения: от Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. На данный момент он входит в топ-15 лучших полутяжей промоушена, но, если проиграет в Бразилии, то вылетит из рейтинга.

Прогноз и ставка

Фаворитом организации vbet поединка является Уокер. За него будет переживать весь зал и он намного лучше Крылова в стойке. Шанс Никиты — в борьбе. Если ему удастся перевести схватку в партер, то сможет победить Уокера. Но, что-то подсказывает, что Джонни не подпустит Никиту в ближний бой. Уокер выиграет эту схватку и продолжит погоню за титульным поединком.