В новостном агентстве We got this covered, сославшись на собственный источник, сообщили о том, что голливудский актер Джим Керри может сыграть суперзлодея в новой картине Marvel.

Отмечается, что киноактеру предложили сыграть роль МОДОКа – органический компьютер, созданный АИМ. В качестве подопытного был использован инженер-технолог Джордж Тарптон. Позднее он убил своих бывших хозяев и возглавил всю организацию. Ожидалось, что этот персонаж появится еще в «Первом мстителе: Другая война». Теперь же его добавят в один из фильмов 5-й фазы киновселенной.

Вероятнее всего, Джим Керри сыграет технолога, а МОДОКа лишь озвучит, так как суперзлодей обладает гигантской головой и короткими конечностями. Он может появиться либо в «Человеке-муравье 3», либо в сериале «Женщина-Халк». Данные проекты выйдут не раньше 2021 года.