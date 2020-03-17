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Российская исполнительница Катя Лель запретила своей дочке Эмилии Кузнецовой участвовать в шоу «Голос.Дети», считая, что в нем важен не талант, а политика.

По словам певицы, она пришла к мнению о том, что в этом конкурсе все просто играют в политику, после скандала, произошедшего в прошлом году и связанного с дочерью Алсу – Микеллой Абрамовой. Артистка уверена, что у ребенка на всю жизнь останется травма после нападок со стороны общественности. Она не хочет, чтобы ее дочь пережила что-либо подобное, поэтому решила не пускать ее на передачу.

В настоящее время 10-летняя Эмилия мечтает пойти по стопам матери и тоже выступать на сцене. Она ходит в музыкальную школу и учится вокалу. Однако Лель сразу предупредила дочку, что это очень трудно, поэтому посоветовала ей хорошенько подумать над своим решением и предоставила возможность выбрать другое направление, записав ее на теннис, гимнастику и танцы.

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