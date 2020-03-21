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Биологи из Соединенных Штатов выяснили, что летучие мыши-вампиры повышают свою выживаемость за счет создания дружеских отношений с другими представителями своего вида.

Согласно словам исследователей, летучие мыши способы делиться друг с другом высосанной кровью. Они отмечают, что «вампирам» требуется огромное количество энергии для совершения полетов, поэтому даже две голодные ночи могут привести к их смерти. Чтобы этого не случилось, животные научились передавать друг другу кровь.

В рамках исследования специалисты выяснили, что подобная взаимопомощь характерна для членов одной колонии. Однако затем они обнаружили, что летучие мыши могут получить помочь даже от представителей других колоний, причем подобная поддержка нередко перерастает в отношения, похожие на людскую дружбу.

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