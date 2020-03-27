Дима Билан в своём Instagram опубликовал фото со своим менеджером Мариной Цаневой, с которой в прошлом году “ездил в ЗАГС”.

В кадре девушка стоит за Биланом слишком близко к нему, и смотрит на него пристальным взглядом. Сам же исполнитель смотрит в камеру. Фотография выложена в двух вариантах – с применёнными фильтрами и без них.

Поклонники Билана припомнили, что примерно в это же время, год назад, он с менеджером посетили ЗАГС – было опубликовано видео, на котором они под марш Мендельсона расписываются на некоем бланке. Затем оказалось, что видеозапись является розыгрышем, а Билан и Цанева посетили бизнес-лекцию, и расписывались для регистрации участия в ней.

Некоторые из подписчиков даже не сразу распознали Цаневу, так как она довольно редко появляется в Instagram Билана, несмотря на то, что уже много лет работает с ним.